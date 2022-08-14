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İstanbul’da yapılan uygulamada 2 aranan şahıs ve 2 yoklama kaçağı yakalandı
İstanbul’da gerçekleştirilen dar alan uygulamasında 2 bin 597 şahıs sorgusu, 796 araç sorgusu yapılırken, 2 aranan şahıs, 2 yoklama kaçağı şahıs yakalandı. 20 gram narkotik maddesi de ele geçirildi.
Asayiş 14.08.2022, 14:40
İstanbul’da gerçekleştirilen dar alan uygulamasında 2 bin 597 şahıs sorgusu, 796 araç sorgusu yapılırken, 2 aranan şahıs, 2 yoklama kaçağı şahıs yakalandı. 20 gram narkotik maddesi de ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin katılımıyla
Avcılar Balıkyolu Yeşilkent Bölgesi, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Bölgesi, Başakşehir Güvercintepe Şahintepe Bölgelerinde ve Fatih Balat Bölgesinde dün dar alan uygulaması gerçekleştirildi. "Narko Alan" Uygulaması çerçevesinde, 2 bin 597 şahıs sorgusu, 796 araç sorgusu yapıldı. 2 aranan şahıs, 2 yoklama kaçağı şahıs yakalanırken, 20 gram narkotik madde ele geçirildi.