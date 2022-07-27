İstanbul’da yakalanan DHKP/C’nin kilit isimleri tutuklandı

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik yapılan operasyonda yakalanan örgütün sözde Bursa, Eskişehir ve İstanbul Anadolu Yakası Bölge sorumlusu Ö.K.C. ile Gazi Mahallesi ve Okmeydanı Alan Sorumlusu M.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan yakalama kararı bulunan DHKP/C‘nin sözde Bursa, Eskişehir ve İstanbul Anadolu Yakası bölge sorumlusu Ö.K.C. ile geçmiş yıllarda terör davalarına bakan hakim ve savcıların kullandığı servis aracına örgüt adına bombalı saldırı eyleminde bulunan bir teröristi evinde sakladığı ileri sürülen örgütün sözde Okmeydanı Alan Sorumlusu M.C.’yi 24 Temmuz’da İstanbul’da düzenlenen operasyon ile yakalamıştı.

Yakalandıktan sonra Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülen zanlıların polisteki ifade işlemleri dün sona erdi.

Örgütü içerisinde Gazi Mahallesinde ve Okmeydanı alan sorumluluğu yapan, DHKP/C adına sözde “vergilendirme” yaptığı ve “Halk Cephesi” sorumlusu olduğu belirlenen M.C. ile aynı örgütte geçmişte Bursa sorumluğuna getirilen ve daha Eskişehir, İstanbul Anadolu Bölgesi sorumluluğu yaptığı ileri sürülen Ö.K.C., emniyetteki işlemlerinin ardında mahkemeye sevk edildi.

Örgütün kilit isimleri, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.