banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Trabzonspor, Marc Bartra’yla anlaştı
Trabzonspor, Marc Bartra’yla anlaştı
Edin Visca ameliyat oldu
Edin Visca ameliyat oldu
Çağla Büyükakçay, Polonya’da şampiyon oldu
Çağla Büyükakçay, Polonya’da şampiyon oldu

İstanbul’da yağmur sonrası trafik yoğunluğu

İstanbul’da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. D-100 karayolunda araçlar adım adım ilerleyebiliyorken İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre yoğunluk yüzde 58’e ulaştı.

Asayiş 15.08.2022, 09:53
İstanbul’da yağmur sonrası trafik yoğunluğu

İstanbul’da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. D-100 karayolunda araçlar adım adım ilerleyebiliyorken İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre yoğunluk yüzde 58’e ulaştı.

İstanbul’da haftanın ilk gününde sabah saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu. Kartal’da D-100 karayolunda yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekiyor. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, 09.45 sıralarında yoğunluk yüzde 58 olarak ölçüldü.

Yorumlar (0)
23°
hafif yağmur