banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Şampiyonluk için kritik maçlar bu akşam 
Şampiyonluk için kritik maçlar bu akşam 
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'nişanlıyla tatil' soruşturması!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'nişanlıyla tatil' soruşturması!
700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak
700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak
Kritik maçların hakemleri açıklandı!
Kritik maçların hakemleri açıklandı!

İstanbul’da vatandaşlar İsrail’i protesto için konsolosluk önüne geldi

İstanbul’da vatandaşlar, İsrail devletinin Filistinlere yönelik saldırılarını protesto etmek için İsrail Başkonsolosluğu önüne geldi.

Asayiş 11.05.2021, 00:06
İstanbul’da vatandaşlar İsrail’i protesto için konsolosluk önüne geldi

İstanbul’da vatandaşlar, İsrail devletinin Filistinlere yönelik saldırılarını protesto etmek için İsrail Başkonsolosluğu önüne geldi.

İstanbul’da vatandaşlar, İsrail devletinin Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için İsrail Başkonsolosluğu önüne geldi. Bayrak ve pankartlarla yürüyerek konsolosluk önüne gelen vatandaşlar, ‘’Kahrolsun İsrail’’ sloganlarıyla İsrail’e tepkilerini gösterdi. Konsolosluk önündeki kalabalık gitgide artarken, vatandaşların protestoları sürüyor.
Yorumlar (0)
17°
açık