İstanbul’da vahşet: Lüks saat kavgasında vurdukları iki kişiye mezar kazdırıp kaçtılar

İstanbul’da yeni yılın ilk saatlerinde 4 kişi, husumetli olduğu iki genci silahla yaraladıktan sonra Eyüpsultan’daki ormana götürüp mezar kazdırdı. Şüpheli şahıslar ardından olay yerinden kaçarken, yaralı 2 arkadaş jandarma ekipleri tarafından bulundu. Husumetli oldukları 2 kişiyi önce silahla yaralayan, ardından ormana bırakıp kaçan 2 şahıs, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Beyoğlu’nda bir apartta kalan A.K.G. (39) ve M.Ç. (36), apart sahibi A.A. ile 31 Aralık’ta kira parası nedeniyle tartıştı. A.K.G’nin markete emanet bıraktığı lüks saati A.A. satın alınca gerginlik iyice tırmandı. İki arkadaş, apart sahibini darp edip olay yerinden ayrıldı. Ardından yeni yılın ilk saatlerinde Şişhane’de gezen iki arkadaşa, içinde apart sahibi A.A. ve arkadaşları M.A., F. A. ve G.E.’nin bulunduğu araçtan silahla ateş açıldı. Kurşunların sıyırmasıyla hafif şekilde yaralanan iki arkadaş araçla Eyüpsultan’daki ormanlık alana götürüldü. İki arkadaşa mezar kazdırıldıktan sonra A.A. ve arkadaşları geldikleri araçla olay yerinden ayrıldı. Ölüme terk edilen iki arkadaşı jandarma ekipleri buldu. Ormanlık alanda üzerleri çamur ve kanlar içerisinde yerde yatan yaralı 2 şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ormanlık alana bırakmışlar

Yaralı şahıslar ilk ifadelerinde; kaldıkları otelin sahibiyle aralarında alacak verecek meselesi olduğunu, otelden çıkmaları için baskı yapılması üzerine tartışmanın büyüdüğünü, otel sahibi A.A. ve arkadaşları F.A., G.E. ve M.A. isimli şahısların kendilerini önce silahla yaraladıklarını, ardından ormanlık alana götürdükleri, kendi çabaları ile ormandan yola çıkmaya çalıştıkları, ancak yaralı oldukları için baygın düştüklerini iddia etti.

Bu esnada aracın plaka sorgulamasında; otel sahibi A.A.’nin arkadaşı F.A. tarafından firmadan kiralandığı, olayın hemen akabinde delilleri karartmak için aracın temizlenerek kiralama firmasına geri verildiği tespit edildi. Yaralıların ifadeleri ve plaka sorgusundan elde edilen bilgiler doğrultusunda, şüphelileri yakalamak için operasyon düzenlendi.

Delilleri karartmaya çalışmışlar

Otelde arama yapan Jandarma ekipleri; olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen otel sahibi A.A. ve aracı kiralayan F.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Olay yeri inceleme timleri tarafından otelde ve kiralık araçta yapılan incelemelerde; yaralanan M.Ç. ve A.K.G.’ye ait kan lekeleri, poşet içerisinde kanlı bezler ve içilmiş sigara izmaritlerine rastlandı. Ayrıca, otelin yakınlarındaki çöp konteynerinde üzeri kanlı 2 tekli koltuk bulundu. Yaralılar, hastanede tedavi altına alınırken, yakalanan A.A. ve F.A., ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Diğer şahısların yakalanması için ise çalışmalara devam edildiği öğrenildi.