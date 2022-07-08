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İstanbul’da uyuşturucuyla mücadelede ’Kökünü Kurutma Operasyonu’: 208 kişi tutuklandı

Ülke genelinde düzenlenen “Kökünü Kurutma Operasyonu” kapsamında İstanbul’da yapılan çalışmalarda, 88 kilo 588 gram uyuşturucu madde ve 4 bin 756 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 208 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 08.07.2022, 22:58
İstanbul’da uyuşturucuyla mücadelede ’Kökünü Kurutma Operasyonu’: 208 kişi tutuklandı

Ülke genelinde düzenlenen “Kökünü Kurutma Operasyonu” kapsamında İstanbul’da yapılan çalışmalarda, 88 kilo 588 gram uyuşturucu madde ve 4 bin 756 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 208 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ülke genelinde “Kökünü Kurutma Operasyonu” düzenlendi. Çalışmalar kapsamında İstanbul genelinde 27 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında bin 231 olaya müdahale edildi. Operasyonlar sonucunda toplamda 88 kilo 588 gram uyuşturucu madde ve 4 bin 756 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında bin 822 şüphelinin yakalanırken, bu şahıslardan 208’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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