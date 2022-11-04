İstanbul’da uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden sürüyor

İstanbul polisi uyuşturucu mücadeleyle ilgili çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, valilik de son verileri yayımladı. Buna göre, 2022 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla 42 bin 442 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 61 bin 612 şüpheli yakalanırken, 6 bin 103 şüpheli tutuklandı.

Mega kent İstanbul’da uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilgili mücadeleye aralıksız devam ediliyor. Valilik de uyuşturucu operasyonlarına ilişkin son verileri yayımladı. 2022 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla 42 bin 442 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 61 bin 612 şüpheli yakalandı, 6 bin 103 şüpheli ise tutuklandı. Operasyonlarda, 841 kilo 6 gram eroin, 6 kilo 821 gram esrar, 739 kilogram kokain, 545 kilo 7 gram bonzai, 17, 1 bonzai hammaddesi, 4 bin 639 kilo 4 gram metamfetamin, 279 kilo 9 gram diğer uyuşturucu madde, 10 bin 700 litre asetik anhidrit ve 22 milyon 375 bin 082 adet extacy-captagon hap ele geçirildi.

İstanbul Valiliği; 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılları olmak üzere son 4 yılın verilerini de yayımladı. Buna göre 2019’da 41 bin 697; 2022 yılında ise 42 bin 442 bin operasyon yapıldı. Yıllar içerisinde yapılan operasyon sayıları artarken, şüpheli sayısı 2019’da 64 bin 305’ten; 2022’de 61 bin 612’ye düştü. Tutuklu sayısı ise 2019’da 7 bin 290’dan, 2022 yılında 6 bin 103’e geriledi.