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Şanlıurfa Mardin karayolunda turistleri taşıyan yabancı plakalı otobüs devrildi. Çok sayıda yaralı var. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu
STANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİ, UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN VE KULLANAN ŞAHISLARA YÖNELİK ÇOK SAYIDA ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLEDİ. ADRESLERE YAPILAN BASKINLARDA ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİ, İL GENELİNDE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK EŞ ZAMANLI OPERASYON BAŞLATTI. ŞAFAK VAKTİ ADRESLERE YAPILAN BASKINLARDA ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ VE NARKOTİK KÖPEKLERİ DE OPERASYONA DESTEK VERDİ. EVLERDE YAPILAN ARAMALARDA BİR MİKTAR UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. ÖTE YANDAN NARKOTİK EKİPLERİNİN BASKIN DÜZENLEDİĞİ BİR DİĞER ADRES İSE KÜÇÜKÇEKMECE OLDU. YAPILAN BASKINDA İSE UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA VE TİCARETİ YAPMA SUÇUNDAN ARANAN 1 ŞAHIS İSE GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 11.11.2020, 07:17
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Şafak vakti adreslere yapılan baskınlarda özel harekat polisleri ve narkotik köpekleri de operasyona destek verdi. Evlerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Narkotik ekiplerinin baskın düzenlediği bir diğer adres ise Küçükçekmece oldu. Yapılan baskında ise uyuşturucu madde kullanma ve ticareti yapma suçundan aranan 1 şahıs ise gözaltına alındı.
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