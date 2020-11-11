İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Şafak vakti adreslere yapılan baskınlarda özel harekat polisleri ve narkotik köpekleri de operasyona destek verdi. Evlerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Narkotik ekiplerinin baskın düzenlediği bir diğer adres ise Küçükçekmece oldu. Yapılan baskında ise uyuşturucu madde kullanma ve ticareti yapma suçundan aranan 1 şahıs ise gözaltına alındı.