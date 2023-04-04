İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 17 gözaltı

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 27 şüpheli tespit edildi. Beyoğlu ve çevre ilçelerde oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise bir miktar marihuana, kokain ve metamfetamin ele geçirildiği öğrenildi.