İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yapılan operasyonda, çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ekim günü Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi’nde Sokullu Caddesi üzerinde şüphe üzerine plakasız motosikletti durdurmak istedi. Dur ihtarın uymayan şahıs kaçmaya başladığı başladı. Yaşanan kovalamaca sonrası yan yatan motosikletten kaçan şahıs görevlilerimizce yakalanmış, şahsın üzerinden içerisinde 7.6 gram kubar maddesi bulunan poşet ele geçirildi.

Öte yandan dün Eyüpsultan, Güngören ve Büyükçekmece ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti konusu ile ilgili yapılan çalışmalarda, 22 kilogram ağırlığında 51 kök marijuana, 14.67 gram satışa hazır marijuana, 6.94 gram esrar, 1.60 gram kubar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ısı ölçer termometre, 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait şarjör ve 6 adet fişek ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan toplam 5 şüpheli şahıstan 2’si adli makamlarca serbest bırakıldı. 3 şüpheli şahısın ise tahkikat işlemleri devam ediyor.