İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul’da, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda, 7 şüpheli yakalandı. Beş farklı ilçede 3 araca ve 3 adrese yapılan baskınlarda çeşitli türde 250 kiloya yakın uyuşturucu maddeye el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma gerçekleştirildi. 26 Ekim ile 2 Kasım tarihleri arasında Küçükçekmece, Fatih, Sultangazi, Bakırköy ve Beylikdüzü ilçelerinde 3 adrese ve 3 araca yönelik gerçekleştirilen 5 operasyon ayrı sonucunda 7 şüpheli yakalandı. Söz konusu araç ve adreslerde yapılan aramalarda 176 kilo Hint keneviri, 64 kilo 495 gram kokain, 8 kilo 70 gram metanfetamin olmak üzere toplam 248 kilo 565 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde yakalanan ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan adli makamlara sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Narkotik ekiplerince son 1 haftada yapılan operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler emniyette sergilendi.