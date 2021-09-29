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İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul’un Esenyurt ve Eyüpsultan ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 52 kilo 500 gram esrar, 4 kilo kokain, 500 gram Hint keneviri, 123 bin 200 adet extacy hap ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 29.09.2021, 11:44
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul’un Esenyurt ve Eyüpsultan ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 52 kilo 500 gram esrar, 4 kilo kokain, 500 gram Hint keneviri, 123 bin 200 adet extacy hap ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 ve 20 Eylül tarihlerinde Esenyurt ve Eyüpsultan ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda baskın yapılan adreslerde 52 kilo 500 gram esrar, 4 kilo kokain, 500 gram Hint keneviri, 123 bin 200 adet extacy hap, 3 adet hassas terazi, 1 adet vakumlama ve 1 adet para sayma makinesi, 2 adet tabanca, 10 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ve 24 adet kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında ise “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti” suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

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