İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 44 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Esenyurt ve Küçükçekmece ilçelerinde eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 44 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, konuya ilgili 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; şüpheli şahısların elde ettikleri uyuşturucu maddeleri, İstanbul ili genelinde “Torbacı” olarak tabir edilen şahıslara satacağı bilgisi alındı. Alınan bilgi çerçevesinde 3 ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda; şahısların kimliği ve uyuşturucu maddeyi depoladıkları adresler tespit edildi ve çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Uyuşturucu maddelerden bir kısmının araçla nakil yapılacağının tespit edilmesi üzerine Esenyurt ve Küçükçekmece ilçelerinde belirlenen adreslere ve nakil yapılacak araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 31 kilo metamfetamin ve 13 kilogram kokain olmak üzere toplam 44 kilogram uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile öğütücü mikser ele geçirildi.

Yakalanan G.A., C.Ö., K.Ö. ve M.B. isimli 4 şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.