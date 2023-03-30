İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alınırken, sıvı ve kristal halde toplam 47 kilo matemfetamin ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından 23 Mart’ta belirlenen eve düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 9 kilogramı kristal, 38 kilogramı sıvı olmak üzere 47 kilogram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 123 bin 305 TL, 10 bin 300 euro ve 4 bin 100 Avustralya doları ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Diğer yandan 1 Ocak ve 30 Mart 2023 tarihleri arasında İstanbul genelinde narkotik suçları ile ilgili 11 bin 531 olayda 14 bin 16 şüphelinin yakalandığı, bunların bin 404’nün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı aktarıldı.