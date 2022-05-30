İstanbul’da uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 ayrı ilçede düzenlenen operasyonlarda, 3’ü yabancı uyruklu 14 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili, suç organizasyonlarının deşifre edilmesi, narkotik maddeleri çoğaltan ve depolayarak satışını yapan kişilerin yakalanması amacıyla bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Bahçelievler, Büyükçekmece, Fatih, Güngören ve Kadıköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine tespit edilen adreslere 11, 13, 18, 21 ve 28 Mayıs tarihleri arasında tarihlerinde operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, 3’ü yabancı uyruklu toplam 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskın yapılan adreslerde ve ototmobilelrde hassas burunlu dedektör köpekle yapılan aramalarda, poşetlerde, vakumlu naylonlarda ve araçların gizli bölmelerinde 120 kg marijuana bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, aralarında yabancı kişilerin de olduğu 14 şüpheli ifade işlemleri içim İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Poliste sorguya alınan zanlılar, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.