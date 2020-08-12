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İstanbul’da uyuşturucu operasyonları
İSTANBUL'DA 4 İLÇEDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2,5 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 12.08.2020, 13:40
İstanbul’da 4 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
İstanbul polisi, uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ilçede operasyon düzenledi. Esenler, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Esenyurt’ta düzenlenen operasyonlarda toplam 2,5 kilo uyuşturucu madde, hassas terazi, sahte paralar ve tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişi polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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