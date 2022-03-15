İstanbul’da uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve 4 ilçede düzenlenen operasyonlarda toplam 115 kilo 554 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7’si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında 19 Ocak ve 11 Mart tarihleri arasında Pendik’teki Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yanı sıra Küçükçekmece, Kartal ve Başakşehir ilçelerinde belirlenen adreslerde bir dizi operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu baskınlarda M.K., S.T., M.E.G., T.G., M.K., K.E., İ.H.B. ve V.K. isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlardaki aramalarda toplamda 102 kilo 314 gram Hint Keneviri bitki parçaları (Skunk), 13 kilo 240 gram esrar, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 1 hassas terazi, 1 vakum cihazı ve 1 tartı ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 28 bin 720 lira para ele geçirildi.

Yaklaşık 2 ay içinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 7’si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Bu soruşturmalarda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.