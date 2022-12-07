İstanbul’da uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı

İstanbul’da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde düzenlenen 5 ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalandı. 1 tır, 1 otomobil ve 4 adrese yapılan baskında 90 kilo uyuşturucu ve yeşil reçeteli 291 bin ilaç ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde 5 ayrı operasyona imza attı. 18 Ekim ile 30 Kasım tarihleri arasında Esenler, Çatalca, Tuzla, Büyükçekmece ve Fatih’te uyuşturucu madde ticareti suçuyla bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik 4 adres, bir tır ve bir otomobile operasyon düzenlendi. 5 ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalanırken, 84 kilo 75 gram mariuhana, 4 kilo 350 gram metamfetamin, 1 kilo 850 gram kokain ile yeşil reçeteli ilaç olarak bilinen 291 bin 312 hap ele geçirildi.

Otoyolda uyuşturucu taşıyan tır takibi kamerada

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, ifade işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan biri sevk edildiği mahkemece “adli kontrol” şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan uyuşturucu operasyonları polis kameralarına saniye saniye yansıdı. Otoyolda peşine düşülen bir tır, ekiplerce uzun süre takip edildikten sonra durduruluyor. Sürücü gözaltına alınırken, aracın dorsesinde yer alan gizli bölmelerine zulalanmış uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği görülüyor.