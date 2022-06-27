İstanbul’da uyuşturucu operasyonları: 183 gözaltı

İstanbul genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlilerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde operasyonlar yapıldı. Dün İstanbul genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 183 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda 5 kilogram eroin, 2 kilo 584 gram esrar, 1 kilo 180 gram metamfetamin, 1 kilo 120 gram marihuana, 90 gram kokain, 50 adet ecstacy, 102 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 190 lira ele geçirildi.