İstanbul’da uyuşturucu operasyonları: 176 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul polisince son 45 günde yapılan 8 ayrı operasyonda 176 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi. Nefes kesen operasyonlarda 5’i yabancı uyruklu 12 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçıları yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 4 Mayıs ile 20 Haziran tarihleri arasında kentin 6 ayrı ilçesinde nefes kesen operasyonlara imza attı. Emniyet ekiplerince Kâğıthane, Küçükçekmece, Avcılar, Büyükçekmece, Bahçelievler ve Pendik ilçelerine yapılan 8 farklı operasyonda 5’i yabancı toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kamyon, araç ve valizler ile çeşitli adreslerde yapılan aramalarda 63 kilo 700 gram eroin, 23 kilo Afyon sakızı, 84 kilo 500 gram metamfetamin ve 5 kilo 500 gram marihuana bitkisi ele geçirildi. 47 günlük zaman aralığında çeşitli tarihlerde yapılan operasyonlarda yakalanan şüpheliler emniyette sorguya alındı. Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Geri kalan diğer 11 şüpheli ise sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Nefes kesen operasyonlar kamerada

Öte yandan narkotik polisince uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen operasyon polis kameralarına da yansıdı. Emniyet ekiplerinin kendi kameralarına yansıyan görüntülerde, takip altındaki bir zanlı araçtan iner inmez yakalanarak yere yatırılıp kelepçeleniyor. Baskın düzenlenen bir evde ise uyuşturucu maddenin bir kısmı yatak bazasına ele geçiriliyor. Bir başka görüntüde de elinde uyuşturucu dolu valizle yolda yürürken yakalanan bir başka uyuşturucu kuryesi gözaltına alınırken, durdurulan bir kamyona zulalanmış eroin maddesi, dedektör köpekle beraber yapılan aramada saklanan yerden çıkarılıyor.