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İstanbul’da uluslararası şirketlerin mail yoluyla internet ve mobil bankacılık hesaplarına erişerek 4 milyon liraya yakın dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3’ü Nijerya uyruklu 10 şüpheli yakalandı.
İstanbul’da uluslararası şirketlerin mail yoluyla internet ve mobil bankacılık hesaplarına erişerek 4 milyon liraya yakın dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3’ü Nijerya uyruklu 10 şüpheli yakalandı.
Asayiş 14.04.2022, 12:24
İstanbul’da uluslararası şirketlerin mail yoluyla internet ve mobil bankacılık hesaplarına erişerek 4 milyon liraya yakın dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3’ü Nijerya uyruklu 10 şüpheli yakalandı.