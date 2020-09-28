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İstanbul’da üç katlı villaya uyuşturucu baskını: 188 kilo Hint keneviri bitkisi ele geçirildi

İSTANBUL'DA ÜÇ KATLI VİLLAYA UYUŞTURUCU BASKINI YAPILDI, 188 KİLO HİNT KENEVİRİ BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş 28.09.2020, 10:50
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İstanbul’da üç katlı villaya uyuşturucu baskını: 188 kilo Hint keneviri bitkisi ele geçirildi

İstanbul polisince kentin 2 ayrı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, daralı ağırlığı 188 kilo gelen Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonlarda olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 18 ve 24 Eylül tarihleri arasında bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında Pendik ve Kartal ilçelerinde bir villada ve bazı adreslerde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisini alan emniyet güçleri, belirlenen adreslere baskın düzenledi.

- Üç katlı villa uyuşturucu serasına dönüştürülmüş

Polis ekipleri tarafından üç katlı bir villaya yapılan operasyonda, daralı ağırlığı 188 kilo gelen Hint keneviri bitki parçaları ele geçirildi. Uyuşturucuların yetiştirmesinde kullanılan aydınlatma malzemeleri, güç kaynağı ve havalandırma sisteminden oluşan sera malzemeleri, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ve 2 hassas teraziye ise el konuldu. Operasyonlarda olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emanet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İki şüpheli, polisteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan uyuşturucu kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen baskın anı, polis kameralarına da yansıdı. Villaya baskın düzenleyen polis, iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına alıyor, uyuşturucu serasına dönüştürülen villada 188 kilo hint keneviri bitkisi ele geçiriliyor.

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