banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası
Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası
Benzine 44 kuruş daha zam geliyor
Benzine 44 kuruş daha zam geliyor
VakıfBank’tan 3-0’lık bir zafer daha
VakıfBank’tan 3-0’lık bir zafer daha
Yargıtay'dan
Yargıtay'dan "kargoda kaybolan altın" kararı

İstanbul’da ’Türkiye Güven Huzur Uygulaması’: 10 bin kişiye GBT sorgusu yapıldı

İstanbul genelinde, ’Türkiye Güven Huzur Uygulaması’ kapsamında yapılan denetimlerde, 10 bin kişiye yapılan GBT sorgusunda çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalanırken, toplamda 64 bin lira para cezası kesildi.

Asayiş 24.10.2021, 00:34
İstanbul’da ’Türkiye Güven Huzur Uygulaması’: 10 bin kişiye GBT sorgusu yapıldı

İstanbul genelinde, ’Türkiye Güven Huzur Uygulaması’ kapsamında yapılan denetimlerde, 10 bin kişiye yapılan GBT sorgusunda çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalanırken, toplamda 64 bin lira para cezası kesildi.

’Türkiye Güven Huzur Uygulaması’ kapsamında, İstanbul genelinde 160 noktada, bin 456 polisin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi. 10 bin 499 kişiye GBT sorgusunun yapıldığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı. Uygulamalarda, 6 gram uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 bin 339 araç ile motosikletin kontrol edildiği uygulamalarda, 63 araca işlem yapılırken, 7 araç trafikten men edildi. Öte yandan 592 umuma açık yerin denetlendiği uygulamalarda, 64 bin 989 TL para cezası kesildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Konyaspor 10 17
6. Karagümrük 9 17
7. Galatasaray 9 17
8. Alanyaspor 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 9 12
11. Gaziantep FK 10 12
12. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
13. Kayserispor 10 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Giresunspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 8 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Samsunspor 9 12
9. Boluspor 9 11
10. Gençlerbirliği 8 11
11. Menemenspor 10 11
12. İstanbulspor 9 10
13. Denizlispor 9 10
14. Altınordu 9 10
15. Adanaspor 10 9
16. Manisa FK 10 9
17. Bursaspor 8 8
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 8 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Man City 9 20
3. Liverpool 8 18
4. Brighton 9 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 9 14
9. Arsenal 9 14
10. Wolverhampton 9 13
11. Brentford 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Athletic Bilbao 9 16
8. Barcelona 8 15
9. Real Betis 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 9 5
20. Getafe 9 2