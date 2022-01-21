İstanbul’da turiste dehşeti yaşatan taksiciye ev hapsi

Beyoğlu’nda Fransız turist çifte önce para vermek istemeyen ve ardından kaçırdığı kadın turisti darp ettiği öne sürülen taksici, çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Fransa’dan Türkiye’ye gelen 24 yaşındaki Loubna-Djamel Bendeddouche ile eşi Harnoufi Yasmine, Karaköy’de kaldıkları otelin önünden 34 THL 61 plakalı taksiye binerek Taksim’e gitmek istedi. Çift Taksim’e geldiğine taksimetre 20 TL göstermesi üzerine turistler 100 TL verdi. Çift para üstünü beklerken taksici M.D (32), ’para yok gidin’ diyerek bağırdı. Çift ve taksici arasında başlayan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Tartışma sırasında Djamel Bendeddouche’yi araçtan indiren taksici M.D., kadın turisti kaçırdı. Bir süre kadını ara sokaklarda gezdiren taksici, Karaköy’e yöneldi. Meclis-i Mebusan Caddesi’ne gelen sürücü, burada kadını darp ederek araçtan indirmek istedi. Yaşanan o anlar kadın turistin ve çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Taksicinin kadını arabadan sürükleyerek indirdiği ve vurduğu görülen görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan taksici adliyeye sevk edildi.

Adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.