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İstanbul’da TSK’nın FETÖ yapılanması soruşturması: 7 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca TSK’nın FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul merkezli, 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Asayiş 25.10.2021, 10:28
İstanbul’da TSK’nın FETÖ yapılanması soruşturması: 7 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca TSK’nın FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul merkezli, 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin Milli İstihbarat Yapılanması Teşkilatı’nın araştırmaları doğrultusunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği, ByLock kullanıcısı olduğu ve örgütün tepe yöneticisi konumundaki kişiler ile irtibatlı olan şahıslarla operasyonel hat kullanarak iletişime geçtikleri ve sabit hattan örgütsel iletişim modeline uygun arandıkları tespit edildi. Jandarma Genel Komutanlığında görevli ihraç edilmiş 1 Albay, 1 Yarbay, 1 Binbaşı, 2 Yüzbaşı, 6 Üsteğmen, 1 Astsubay, 2 Uzman Jandarma, Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilmiş 1 Yarbay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ihraç edilmiş 1 Albay, Kara Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilmiş 1 Tuğgeneral ve 1 Yüzbaşı olmak üzere toplamda 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında sabah 05.00’te, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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