İstanbul’da tramvayda arıza yaşandı

Topkapı Mescid-i Selam tramvay hattının Topçular Durağı’nda hareket halindeki tramvayın balatalarından duman çıktı. Araç durdurulurken, yolcular da aşağı indirildi.

Edinilen bilgiye göre Topkapı Mescid-i Selam tramvay hattının Topçular Durağı’nda hareket halindeki tramvayın balatalarından saat 16.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı. Durak dumanla dolarken, tramvay da durduruldu. Yolcular araçtan indirilirken, tramvay da tamir edilmek üzere duraktan çekildi. Seferlerde bir aksama yaşanmadığı öğrenildi.