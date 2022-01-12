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İstanbul’da trafik yoğunluğu, seviye yüzde 65’e yükseldi
İstanbul’da sabah saatlerinden bu yana aralıklarla yağan kar yağışı etkili olurken, İBB verilerine göre yoğunluk mesai saati bitimiyle birlikte yüzde 65 seviyelerine yükseldi.
Asayiş 12.01.2022, 18:37
İstanbul’da sabah saatlerinden bu yana aralıklarla yağan kar yağışı etkili olurken, İBB verilerine göre yoğunluk mesai saati bitimiyle birlikte yüzde 65 seviyelerine yükseldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde de aralıklarla etkili olan kar yağışı, Megakentin trafiğini olumsuz etkiledi. Mesai saatinin bitimiyle vatandaşların da yola çıkması trafikte yoğunluğa neden oldu. İBB verilerine göre yoğunluk yüzde 65 seviyelerine yükseldi.