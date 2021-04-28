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İstanbul’da trafik yoğunluğu devam ediyor

TEM Otoyolu ve Mahmutbey Gişeleri çevresinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülenirken, trafik yoğunluğunun İstanbul genelinde yüzde 72’lere ulaştığı belirtildi.

Asayiş 28.04.2021, 13:38
İstanbul’da trafik yoğunluğu devam ediyor

TEM Otoyolu ve Mahmutbey Gişeleri çevresinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülenirken, trafik yoğunluğunun İstanbul genelinde yüzde 72’lere ulaştığı belirtildi.

İstanbul’da trafik yoğunluğu devam ediyor. TEM Otoyolu ve Mahmutbey gişeleri çevresinde trafik yoğunluğu oluştu. Saat 13.30 sıralarında İBB Trafik uygulamasında trafik yoğunluğunun yüzde 72’lere ulaştığı görüldü. Yoğunluk havadan görüntülenirken, araçların yavaş ilerlediği görüldü.
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