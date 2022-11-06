- İstanbul’da trafik kurallarına uymayanlara son 11 ayda 573 bin 983 TL ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri son 11 ayda yapılan trafik denetimlerinde 765 sürücüye toplamda 573 bin 983 TL cezai işlem uyguladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince 1 Ocak - 2 Kasım tarihleri arasında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 23 maddelerine yönelik denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada 765 sürücüye, tescil belgesi bulundurmamak, plakayı monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak, belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak, başka bir araca tescilli plakayı takmak ve araca sahte plaka takmak maddelerinden toplam 573 bin 983 TL cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

(DZ-ÖFA