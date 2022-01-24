İstanbul’da toplu taşımada yoğunluk

İstanbul’da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle vatandaşlar toplu taşımaya akın etti.

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yüzlerce araç kar nedeniyle yolda kalınca, işinden çıkanlar toplu taşımayı terci etti. Metrobüs, metro ve tramvaya adeta akın eden vatandaşlar, yoğunluğa neden oldu. Kar altında metrobüs kuyruğu, kameralara yansıdı.