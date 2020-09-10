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İstanbul’da toplu taşımada yeni dönem denetimi gerçekleştirildi

KORONAVİRÜS SALGINLA MÜCADELE KAPSAMINDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN GÖNDERİLEN GENELGEYLE TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ YENİ KARARLAR ALMASI SONRASI İSTANBUL TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ DE SABAH SAATLERİNDE YENİ KURALLARA İLİŞKİN DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.

Asayiş 10.09.2020, 10:43
İstanbul’da toplu taşımada yeni dönem denetimi gerçekleştirildi

Koronavirüs salgınla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyle toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar alması sonrası İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de sabah saatlerinde yeni kurallara ilişkin denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle koronavirüsle mücadele kapsamında toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar alındı. Minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklanırken otobüs ve metrobüslerde oturan yolcu kapasitesinin yüzde 30’u kadar ayakta yolcu alınırken metro ve tramvaylarda ise kapasitenin yüzde 50’si kadar ayakta yolcu alınabileceğine karar verildi. Karar kapsamında İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sabah saatlerinde toplu taşımaya yönelik denetim gerçekleştirdi. Avrupa Yakası’nda Zincirlikuyu’da oluşturulan noktada toplu taşıma araçlarının fazla yolcu alıp almadığı kontrol edildi. Bunun yanı sıra yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıkları da ekipler tarafından denetlendi.

İstanbul genelinde denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.

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