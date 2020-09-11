İstanbul’da toplu taşıma denetimleri devam ediyor

Koronavirüs salgınla mücadele kapsamında toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar alınması sonrası başlatılan denetimler devam ediyor. Zincirlikuyu’da denetim yapan trafik ekipleri, otobüs, minibüs ve taksileri durdurarak ehliyet, ruhsat ve belge kontrollerinin ardından fazla ve ayakta yolcu olup olmadığını denetledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle koronavirüsle mücadele kapsamında toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar alındı. Minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklanırken otobüs ve metrobüslerde oturan yolcu kapasitesinin yüzde 30’u kadar ayakta yolcu alınırken metro ve tramvaylarda ise kapasitenin yüzde 50’si kadar ayakta yolcu alınabileceğine karar verildi. Karar kapsamında İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sabah saatlerinde toplu taşımaya yönelik denetim gerçekleştirdi. Avrupa Yakası’nda Zincirlikuyu’da oluşturulan noktada toplu taşıma araçlarının fazla yolcu alıp almadığı kontrol edildi. Bunun yanı sıra yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıkları da ekipler tarafından denetlendi.

İstanbul genelinde denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.