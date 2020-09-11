İstanbul’da toplu taşıma denetimleri devam ediyor
KORONAVİRÜS SALGINLA MÜCADELE KAPSAMINDA TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ YENİ KARARLAR ALINMASI SONRASI BAŞLATILAN DENETİMLER DEVAM EDİYOR. ZİNCİRLİKUYU’DA DENETİM YAPAN TRAFİK EKİPLERİ, OTOBÜS, MİNİBÜS VE TAKSİLERİ DURDURARAK EHLİYET, RUHSAT VE BELGE KONTROLLERİNİN ARDINDAN FAZLA VE AYAKTA YOLCU OLUP OLMADIĞINI DENETLEDİ.
Koronavirüs salgınla mücadele kapsamında toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar alınması sonrası başlatılan denetimler devam ediyor. Zincirlikuyu’da denetim yapan trafik ekipleri, otobüs, minibüs ve taksileri durdurarak ehliyet, ruhsat ve belge kontrollerinin ardından fazla ve ayakta yolcu olup olmadığını denetledi.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle koronavirüsle mücadele kapsamında toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar alındı. Minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklanırken otobüs ve metrobüslerde oturan yolcu kapasitesinin yüzde 30’u kadar ayakta yolcu alınırken metro ve tramvaylarda ise kapasitenin yüzde 50’si kadar ayakta yolcu alınabileceğine karar verildi. Karar kapsamında İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sabah saatlerinde toplu taşımaya yönelik denetim gerçekleştirdi. Avrupa Yakası’nda Zincirlikuyu’da oluşturulan noktada toplu taşıma araçlarının fazla yolcu alıp almadığı kontrol edildi. Bunun yanı sıra yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıkları da ekipler tarafından denetlendi.
İstanbul genelinde denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.
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