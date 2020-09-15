İstanbul’da toplu taşıma araçlarında yoğunluk
İSTANBUL’DA MESAİ SAATİNİN SONA ERMESİYLE BİRLİKTE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU.
İstanbul’da mesai saatinin sona ermesiyle birlikte toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluştu.
İstanbul’da bugün mesai saatinin sona ermesiyle birlikte kentin pek çok farklı noktasında toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yoğunluk oluştu. Yeni tip korona virüsle mücadele çalışmaları sürerken vatandaşların yapılan tüm uyarılara rağmen virüsü umursamadan bir arada bulunduğu ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları görüldü. Öte yandan bazı belediye otobüslerinin İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye göre yasak olduğu belirtilmesine rağmen yolcuların ayakta seyahat etmesine izin verdikleri kameralara yansıdı.
Araçlar yetersiz mi?
Kent genelinde özellikle iş çıkışı saatlerinde otobüs ve metrobüslerde oluşan yoğunluk “Araçlar ve sefer sayıları yetersiz mi?” sorularını ve virüsün yayılma hızının yeniden artacağı endişelerini beraberinde getirdi.
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