İstanbul’da teyp arkasında uyuşturucu zulası

Maslak’ta şüphe üzerine durdurulan araçtaki iki metal çubuktan şüphelenen yunus polis, uyuşturucu madde ticaretinin önüne geçti. Polis, metal çubukların teybin çıkarılması için kullanıldığını belirleyerek, arkasındaki kuruyemiş paketindeki uyuşturucuları ele geçirdi. Gözaltına alınan torbacılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıyer Maslak’da meydana gelen olayda, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipleri Amirliği Motosikletli Polis Timleri 34 PD 5131 plakalı Fiat Doblo Marka araçtan şüphelenerek durdurdu. Araç içerisinde bulunan Enver B. ve Habip C.’yi araçtan aşağıya indirerek hem şahısların üzerinde, hem de araç içerisinde detaylı arama yaptı.

Metal çubukları uyuşturucu ticaretini ele verdi

Araç içerisinde arama yapan polis ekipleri, aracın üst kısmında bulunan bölmede iki tane metal çubuk olduğunu fark etti. Metal çubukların ne işe yaradığını şüpheli şahıslara sormasına rağmen cevap alamayan ekipler, daha sonra araç içerisinde gizli bölme olacağından şüphelenen ekipler aramasını daha dikkatli yapmaya başladı.

Metal çubuklarla teybi çıkarıp uyuşturucuyu buldular

Metal çubukların araç içerisindeki teybi çıkarmaya yaradığını fark eden ekipler, çubukları teybin kenarlarına sokarak, teybi çıkarttı. Teybin arka bölümünde kuruyemiş paketinde toplam da 10 parça halinde 11,49 gram gelen marijuanna olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.