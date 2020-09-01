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İstanbul’da Terörle Mücadele polisinden çok sayıda adrese FETÖ operasyonu
İSTANBUL’DA TERÖRLE MÜCADELE POLİSİ TARAFINDAN GECE SAATLERİNDE FETÖ’YE YÖNELİK ÇOK SAYIDA ADRESE OPERASYON DÜZENLEDİ. İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLER, GECE SAATLERİNDE FETÖ’YE YÖNELİK ÇOK SAYIDA ADRESE OPERASYON DÜZENLEDİ. DAHA ÖNCEDEN BELİRLENEN ADRESLERE BASKIN DÜZENLENDİ. BASKIN DÜZENLENEN ADRESLERDE POLİS EKİPLERİ ARAMA YAPTI. OPERASYON KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER İSE İFADELERİ ALINMAK ÜZERE VATAN EMNİYET TERÖRLE MÜCADELE ŞUBESİNE GÖTÜRÜLDÜ.
Asayiş 01.09.2020, 02:12
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İstanbul’da Terörle Mücadele polisi tarafından gece saatlerinde FETÖ’ye yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, gece saatlerinde FETÖ’ye yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Baskın düzenlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler ise ifadeleri alınmak üzere Vatan Emniyet Terörle Mücadele şubesine götürüldü.
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