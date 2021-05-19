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İstanbul’da terör örgütü TKP/ML’ye yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında TKP/ML silahlı terör örgütüne yönelik gece saatlerinde düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Operasyonda 7 adet kalaşnikof ve 18 adet şarjör ele geçirildi.

Asayiş 19.05.2021, 10:42
İstanbul’da terör örgütü TKP/ML’ye yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında TKP/ML silahlı terör örgütüne yönelik gece saatlerinde düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Operasyonda 7 adet kalaşnikof ve 18 adet şarjör ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da sansasyonel eylem arayışında olduğu tespit edilen TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist) silahlı terör örgütüne yönelik gece saat 03.30 sıralarında hücre evi olduğu değerlendirilen 8 ayrı adrese operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, 7 adet AK 47 (kalaşnikof) marka uzun namlulu otomatik silah, 18 adet kalaşnikof silaha ait şarjör, 1 adet askeri kamuflaj, 1 adet el telsizi, 1 adet Belçika yapımı uzun namlulu piyade tüfeği, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Öte yandan operasyonlarda 8 şüpheliden 7’si yakalanarak gözaltına alınırken, 1 zanlının yakanlaması için çalışmalar sürüyor.
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