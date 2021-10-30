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İstanbul’da terör örgütü PKK/PYD operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul’da, bölücü terör örgütü PKK/KCK ve örgütün Suriye kolu PYD/YPG’yle bağlantılı kişilere yönelik 11 ilçede 15 adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Asayiş 30.10.2021, 10:40
İstanbul’da terör örgütü PKK/PYD operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul’da, bölücü terör örgütü PKK/KCK ve örgütün Suriye kolu PYD/YPG’yle bağlantılı kişilere yönelik 11 ilçede 15 adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda hareket geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, ayrılıkçı silahlı terör örgütü PKK/KCK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile irtibatlı kişilerin tespitine yönelik teknik analiz ve risk değerlendirme çalışmaları yapıldı. Söz konusu soruşturma kapsamında dün İstanbul’da 11 ilçede 15 adrese özel harekat timleri ve terör polisince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, örgütün kontrolündeki Suriye ve Irak kamplarındaki teröristlerle bağlantıları tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamındaki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Önceki operasyonlarda yakalanan örgüt üyelerinden ele geçirilen doküman ve dijital materyaller üzerinden yapılan incelemelerde, yakalanan zanlıların geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgüt saflarındaki teröristlerle irtibatlı oldukları belirlendi. Örgüt üyelerinden elde edilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, söz konusu şüphelilerin, kırsal alanda çekilmiş fotoğrafları ile suç unsuru olabileceği değerlendirilen telefon görüşmelerinin de tespit edildiği aktarıldı.

Operasyon kapsamında ‘Silahlı Terör Örgütü üyeliği’ suçlaması ile gözaltına alınan 9 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların polisteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

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