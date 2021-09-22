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İstanbul’da terör örgütü DHKP/C‘ye operasyon: 8 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda aranan 16 şüpheliden 8’i yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 22.09.2021, 09:23
İstanbul’da terör örgütü DHKP/C‘ye operasyon: 8 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda aranan 16 şüpheliden 8’i yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DHKP/C’ye yönelik yürütülen soruşturmalarda örgütün alt yapılanmalarına karşı çalışma gerçekleştirdi. Örgütün alt yapılanmasında olduğu iddia edilen sözde Direnişler Meclisi ile Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) içinde örgütün ideolojisi doğrultusunda kamuoyu oluşturma çalışmalarını yürüttükleri tespit edilen 16 şüpheli belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul genelinde 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde bulunamayan firari 8 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi. Operasyon kapsamında çok sayıda örgütsel dokümana ve dijital materyale incelenmek üzere el konulduğu öğrenilirken, gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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