İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye operasyon: 5 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alındı. Örgütün stratejik merkezlerinden biri olarak anılan ve zincirleme zırhlı kapılarla donatılan İdil Kültür Merkezi’ne gerçekleştirilen baskında çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul’da yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Örgüt tarafından "Kozmik oda" olarak tabir edilen, yurt dışı lider kadrosuyla yurt içi lider kadrosu arasındaki emir ve talimatları içeren yazışmaların da yapıldığı ileri sürülen DHKP-C’ye yakınlığıyla bilinen Okmeydanı’ndaki İdil Kültür Merkezi’ne dün gerçekleştirilen baskında B.V., C.T., C.K., F.K. ve B.H. isimli 5 kişi “şüpheli” sıfatıyla yakalanarak gözaltına alındı. Polis, gizli bölmeler ve çelik plakalarla güçlendirilmiş kapılarla karşılaşınca elektrikli testereler devreye girdi.

Kapılar kaynak makinesi ve testere ile kesilerek içeriye girildi

Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği, kırılamayan kapılarla güçlendirilen söz konusu merkeze, kapılar kaynak makinesi ve testere ile kesilerek girildi. Gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana el konuldu.

Örgüte yakın aynı söz konusu merkez, daha önce de polis baskınına uğramıştı

Öte yandan, adı geçen kültür merkezine daha önce de defalarca operasyon düzenlenmiş, bu baskınlardan birinde yurt içinde bulunan örgüt üyelerinin sözde lider kadrosuna göndermiş oldukları faaliyet raporları ve örgütün Türkiye genelinde bölge, alan ve iller bazında kodlamaları içeren bilgilerin ele geçirildiği ifade edilmişti. Diğer taraftan operasyon çerçevesinde yakalanan ve TEM Şubeye götürülen şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.