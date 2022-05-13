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SGK Başkanı Ceylan: “Covid-19 döneminde sağlık harcamalarına dolayı 18 milyar liralık bir ödeme yaptık”
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’e yönelik 9 ilçede düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’e yönelik 9 ilçede düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş 13.05.2022, 10:53
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’e yönelik 9 ilçede düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.