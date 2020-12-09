banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Fransa'da helikopter düştü: 5 ölü
Fransa'da helikopter düştü: 5 ölü
PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık!
PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık!
İran’da merak uyandıran afiş: “Teşekkürler Mossad”
İran’da merak uyandıran afiş: “Teşekkürler Mossad”

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon

İstanbul’da bir çok ilçede terör örgütü DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda belirlenen adreslerde polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Asayiş 09.12.2020, 00:29
2
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon
banner422

İstanbul’da bir çok ilçede terör örgütü DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda belirlenen adreslerde polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

İstanbul l Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan ve DEAŞ’a hizmet eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul l Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyonda adreslerdeki aramalar devam ediyor.
Yorumlar (0)
az bulutlu