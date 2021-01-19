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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Önceden belirlenen adreslere yapılan operasyon sonucunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 19.01.2021, 03:43
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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Önceden belirlenen adreslere yapılan operasyon sonucunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a hizmet eden, faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda ekipler tarafından adreslerde kapsamlı arama çalışması yapıldı.Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünün ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmalar sürüyor.
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