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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, yılbaşına sayılı günler kala eylem arayışında olabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı.
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, yılbaşına sayılı günler kala eylem arayışında olabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı.
Asayiş 28.12.2021, 10:40
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, yılbaşına sayılı günler kala eylem arayışında olabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı.