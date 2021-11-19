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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 9 ilçede düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Operasyon Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce gerçekleştirildi.
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 9 ilçede düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Operasyon Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce gerçekleştirildi.
Asayiş 19.11.2021, 09:54
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 9 ilçede düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Operasyon Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce gerçekleştirildi.