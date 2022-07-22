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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 7 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli yakalanırken çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 7 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli yakalanırken çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Asayiş 22.07.2022, 11:13
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 7 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli yakalanırken çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 7 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli yakalanırken çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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