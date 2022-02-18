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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 10 ilçede 15 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 10 ilçede 15 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 10 ilçede 15 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 18.02.2022, 09:52
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 10 ilçede 15 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.