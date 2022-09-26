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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 10 ayrı ilçede düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 10 ayrı ilçede düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 10 ayrı ilçede düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş 26.09.2022, 09:00
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 10 ayrı ilçede düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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