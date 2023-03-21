İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a finans sağladıkları iddia edilen 15 kişi gözaltına alındı

Sancaktepe’de bulunan ‘Mazluma Umut Ol’ adlı yerde terör örgütü DEAŞ’a para toplayarak finans sağladıkları tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet etme’ ve ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Sancaktepe’de bulunan ‘Mazluma Umut Ol’ adlı yerde, çatışma bölgelerinde ölen terör örgütü DEAŞ üyesi şahısların geride kalan eş veya çocuklarına ve üyelik suçundan aranma kaydı bulunan şahıslara ‘bağış’ adı altında para toplandığı belirlendi. Bu şahıslara kiralık ev tutma, doğalgaz, elektrik ve su faturalarını ödemek için sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak "bağış" adı altında para toplayan şüpheliler Abdullah Ö., Yasin Ş. ve Ammar Y. ile birlikte bu şahıslara para gönderen 20 şüpheli tespit edildi. Yapılan operasyonda 23 şüpheliden 15’i yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

5 şüpheli tutuklandı

Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe ‘terörizmin finansmanın önlenmesinin hakkındaki kanuna muhalefet etme’ ve ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.