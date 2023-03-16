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İstanbul’da terör örgütleri El Kaide, DEAŞ ve HTŞ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, tamamı yabancı uyruklu 13 kişinin ‘şüpheli’ sıfatıyla yakalandığı bildirildi.

İstanbul’da terör örgütleri El Kaide, DEAŞ ve HTŞ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, tamamı yabancı uyruklu 13 kişinin ‘şüpheli’ sıfatıyla yakalandığı bildirildi.

Asayiş 16.03.2023, 09:17
İstanbul’da terör örgütleri El Kaide, DEAŞ ve HTŞ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, tamamı yabancı uyruklu 13 kişinin ‘şüpheli’ sıfatıyla yakalandığı bildirildi.

İstanbul’da terör örgütleri El Kaide, DEAŞ ve HTŞ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, tamamı yabancı uyruklu 13 kişinin ‘şüpheli’ sıfatıyla yakalandığı bildirildi.

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