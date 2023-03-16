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Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Tülek: “Bölgedeki (deprem bölgesi) aşılanma oranları da salgını etkileyen faktör”
İstanbul’da terör örgütleri El Kaide, DEAŞ ve HTŞ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, tamamı yabancı uyruklu 13 kişinin ‘şüpheli’ sıfatıyla yakalandığı bildirildi.
İstanbul’da terör örgütleri El Kaide, DEAŞ ve HTŞ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, tamamı yabancı uyruklu 13 kişinin ‘şüpheli’ sıfatıyla yakalandığı bildirildi.
Asayiş 16.03.2023, 09:17
İstanbul’da terör örgütleri El Kaide, DEAŞ ve HTŞ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, tamamı yabancı uyruklu 13 kişinin ‘şüpheli’ sıfatıyla yakalandığı bildirildi.