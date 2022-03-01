İstanbul’da terör operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul’da Hizbullah, DEAŞ ve İBDA-C’ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile Hizbullah ve İBDA-C gibi yapılara operasyon düzenledi. Üç ilçede 4 farklı adrese yönelik yapılan eş zamanlı baskınlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şubeye götürüldü. Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.